“Scusate, non sapevamo fosse contro il femminicidio”. Restituita la panchina rossa rubata a Firenze

Il messaggio dei ladri pentiti: “Non eravamo a conoscenza del significato così importante”

“Scusate per l’accaduto, non eravamo a conoscenza del significato così importante”: è quanto si legge in un biglietto di scuse lasciato sulla panchina rossa, simbolo della lotta al femminicidio, che ieri era stata rubata in via Allori a Firenze e che nella notte scorsa è stata rimessa al suo posto dagli ignoti autori del furto.

Ad annunciarlo, questa mattina, dopo la denuncia di ieri, è stata l’assessore comunale al Decoro urbano e partecipazione Alessia Bettini. “Una grande gioia dopo lo sdegno di ieri – ha commentato l’assessore – Denunciare e indignarsi per le cose che non vanno serve sempre, perché cambiare si può”.